Danilo em Turim para assinar pela Juventus e Braga anuncia Galeno

Danilo, ex-F. C. Porto, já está em Turim para assinar pela Juventus e João Cancelo ruma à Premier League. Grimaldo foi apontado ao Villarreal e o Braga oficializou Galeno.

Benfica: Depois de ter marcado um golo na goleada (5-0) frente ao Sporting, Grimaldo foi esta terça-feira apontado ao Villarreal. Segundo o portal "Elgoldigital", o clube espanhol está interessado em contratar o lateral espanhol.

Sporting: Os leões chegaram a acordo com o Manchester City para a transferência de Félix Correia, de 18 anos, vice-campeão europeu de sub-19. Em comunicado, o Sporting não revelou os detalhes da operação nem os valores envolvidos.

Braga: Um dia depois de os minhotos terem anunciado negociações com o F. C. Porto por Galeno, o brasileiro foi mesmo oficializado no Braga. O extremo, de 21 anos, assinou um contrato de cinco épocas depois de três épocas nos azuis e brancos. Na última temporada, Galeno jogou no Rio Ave, cedido pelo F. C. Porto, tendo disputado 36 golos e marcado nove golos.

Vitória de Setúbal: O avançado Brian Mansilla, internacional argentino sub-20 que alinhava no Racing Club, chega ao clube sadino por empréstimo. O argentino é o sétimo reforço contratado pelos sadinos em 2019/20, depois dos defesas João Serrão, vindo dos escalões de formação dos italianos da Juventus, e João Meira (ex-Concordia Chiajna, Rom), o médio Leandro Vilela (ex-Vitória, Bra), e os avançados Carlinhos (ex-Standard Liège, Bel), Khalid Hachadi (ex-Olympique Khouribga, Mar) e Guedes (ex-Al Dhafra, EAU).

Desportivo das Aves: O croata Andrej Simunec assinou um contrato até 2022. O defesa de 24 anos representou o Inter Zapresic na época passada, tendo anotado dois golos em 25 jogos.

Feirense: O clube de Santa Maria da Feira anunciou mais um reforço: Feliz. O extremo de 30 anos foi formado no F. C. Porto e Vitória de Guimarães e chega ao Feirense depois de cinco épocas no Famalicão.

Juventus: Danilo Luiz está em Turim para assinar pela equipa italiana. O clube italiano vai receber 28 milhões de euros mais o passe do brasileiro e, em troca, o Manchester City garante a contratação de João Cancelo. Depois de uma época ao serviço da Juventus, o português de 25 anos ruma agora à Premier League.