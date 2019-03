Danilo: "Final M. City-F.C. Porto? Era bonito!..."

Hoje às 09:33, atualizado às 09:48 Facebook

Lateral voltou ao Dragão com a seleção do Brasil e não faz por menos: suspira por reencontro especial, na final da Liga dos Campeões.

Danilo não chegou a jogar pelo Brasil no jogo empatado com o Panamá (1-1), anteontem, no Dragão, mas os dias passados com o Escrete no estágio do Olival e a volta ao palco onde atuou entre 2011 e 2015 já lhe bastaram para matar uma certa saudade. O lateral do Manchester City saiu a desejar um regresso rápido, já nas meias-finais da Liga dos Campeões, mas prevê e deseja algo ainda mais ambicioso. Que os campeões de Inglaterra e de Portugal se encontrem na final de Madrid, a 1 de junho. "Era bonito!...", suspirou o mineiro de 27 anos.

"O Liverpool é um adversário muito forte, mas o F. C. Porto também é uma grande equipa e pode muito bem discutir a eliminatória, sobretudo se marcar golos lá em Inglaterra. Se isso suceder, terá ainda mais hipóteses de passar às meias-finais. Vai ser emocionante até ao fim e espero que o F. C. Porto vença", afirmou Danilo, já na perspetiva dos duelos que oporão os dragões aos "reds", em abril próximo (dia 9, em Anfield, e dia 17, no Porto).

Após o jogo do Brasil com o Panamá, Danilo ainda se pôs a pensar na maneira de voltar ao Dragão esta época, para jogar jogar as meias-finais (nos quartos de final, o City defronta o Tottenham), mas logo lhe ocorreu que o sorteio já está orientado doutra forma, em rumos cruzados, e que até pode originar uma saída mais airosa. "Final City-Porto? Isso era bonito!...", insiste o craque brasileiro, que não poupou elogios aos patrícios e colegas da seleção que jogam no F. C. Porto.

"Alex Telles e Militão são grandes jogadores. Merecem estar na seleção. São valores com futuro. E já para o presente", disse o craque do Manchester City, bicampeão pelo F. C. Porto, em 2012 e em 2013.