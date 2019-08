Danilo: "Não há nada para esclarecer"

Hoje às 16:17 Facebook

Na antevisão do encontro com os russos do Krasnodar, o médio Danilo foi instado a comentar o desentendimento que teve com o treinador Sérgio Conceição na reta final do estágio do F. C. Porto em Lagos, no Algarve, mas disse apenas não "haver nada para esclarecer".

Apesar da curiosidade dos jornalistas, o jogador não avançou nada sobre o tema, atirando: "Não há nada para esclarecer. Não temos que esclarecer nada. O que aconteceu está entre nós".

Danilo Pereira teve uma altercação com o treinador, devido a um atraso, tendo posteriormente abandonado o estágio, contudo os azuis e brancos alegaram que o regresso mais cedo à cidade Invicta já estava previsto. Nos dois dias seguintes treinos sozinho no Olival, tendo depois sido reintegrado quando o plantel voltou ao centro de estágios em Gaia.

Sobre o jogo desta quarta-feira frente ao conjunto russo, o capitão portista afirmou que as "expectativas são sempre grandes". "É um jogo de Champions, que está a gerar muita expetativa, queremos passar esta eliminatória para seguir em frente e chegar à fase de grupos", avançou o médio, salientando que o adversário "é difícil e pratica um bom futebol".

Danilo Pereira mostra-se confiante e diz que a equipa treinou "bastante tempo na pré-época para começar em grande forma" o desafio, acrescentando que os dragões têm de assumir o favoritismo. "O F. C. Porto, com o facto de estar sempre presente na Champions, tem que se assumir como favorito, mas penso que o Krasnodar é um adversário de respeito. Reforçou-se bem esta época. Tem um bom grupo, uma equipa que gosta de jogar um bom futebol. Vai ser um jogo muito complicado. Eles têm jogadores que se podem bater nesta competição", completou.