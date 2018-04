Danilo Pereira lesiona-se e falha o Mundial

Hoje às 14:45 Facebook

O médio do F. C. Porto Danilo Pereira sofreu uma rotura parcial do tendão de Aquiles da perna e esquerda e vai falhar o Mundial da Rússia.

Danilo vai ser operado quinta-feira, depois de ter voltado a jogar, segunda-feira, após dois meses de paragem, devido a uma rotura muscular na perna esquerda.

"Após o treino desta quarta-feira, o segundo de preparação para a receção ao Desportivo das Aves, da 29.ª jornada da Liga NOS, são agora três os nomes no boletim clínico portista: além de Danilo, Marega realizou treino condicionado e trabalho de ginásio, onde também esteve Corona", escreve o F. C. Porto em comunicado.

As mensagens de apoio dos colegas do F. C. Porto: