Danilo reintegrado no plantel

O médio Danilo regressou do estágio no Algarve mais cedo após discussão com Sérgio Conceição e treinou dois dias sozinho.

A presença de Danilo foi a novidade no treino desta quinta-feira do F. C. Porto, depois de dois dias a treinar sozinho na sequência de uma discussão com Sérgio Conceição, ainda no estágio que decorreu no Algarve.

O médio é reintegrado no plantel, do qual estava afastado desde terça-feira de manhã, altura em que deixou a concentração e rumou ao Porto. Os "dragões" alegaram motivos pessoais.

A discussão com Sérgio Conceição aconteceu à hora do jantar de segunda-feira.