Danilo titular no F. C. Porto para o encontro com o Krasnodar

O F. C. Porto defronta, esta terça-feira, no Estádio do Dragão, o Krasnodar em jogo a contar para a segunda mão da 3.º pré-eliminatória da Champions. Nakajima e Saravia estreiam-se em jogos oficiais. Danilo está recuperado e vai a jogo.

Para este encontro, Sérgio Conceição não poderá contar com o lesionado Loum. Do lado da equipa russa, Ari, também lesionado, é a única baixa.

Onze do F. C. Porto: Marchesín; Saravia, Pepe, Marcano e Alex Telles; Luis Díaz, Danilo, Sérgio Oliveira e Corona; Nakajima e Marega.

Onze do Krasnodar: Safonov; Petrov, Martynovich, Spajic e Ramírez; Kambolov, Cabella e Tonny Vilhena; Suleymanov, Marcus Berg e Wanderson.

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas e a arbitragem estará a cargo do italiano Marco Guida. Na primeira mão a equipa azul e branca venceu por 1-0, com golo de Sérgio Oliveira.