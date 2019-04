Danny Rose diz-se farto de manifestações de racismo

João Faria Hoje às 13:18 Facebook

O internacional inglês que joga no Tottenham recordou os episódios racistas no desafio em Montenegro.

"Estou farto. Faltam-me cinco ou seis anos para pendurar as chuteiras e não vejo a hora de o fazer", disse Danny Rose, uma das vítimas de insultos racistas, no recente jogo entre Inglaterra e Montenegro (vitória dos britânicos, por 5-1).

"Logo no aquecimento, começaram a gritar 'macaco'. Durante o jogo levei com duas pedras ao ir buscar a bola para lançamentos laterais e de cada vez que tocava na bola levava com cânticos. Fiquei furioso, foi muito difícil concentrar-me", admitiu o jogador do Tottenham.

"Há muita política no futebol. Enquanto não tivermos uma sanção realmente dura, não podemos esperar mudanças", disse ainda Danny Rose.