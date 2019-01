David de Gea segura vitória do Manchester United em casa do Tottenham

Hoje às 19:50 Facebook

O Manchester United foi a casa do Tottenham, terceiro classificado da liga inglesa, arrancar uma sofrida vitória por 1-0, com o guarda-redes da formação visitante, David De Gea, a ser o herói da partida.

O golo do Manchester United, que está em franca recuperação na tabela desde a saída de José Mourinho e a entrada de Solskjaer - leva seis vitórias em seis jogos, cinco dos quais para o campeonato inglês -, chegou em cima do intervalo (44 minutos), num remate cruzado de Rashford que culminou um rápido contra-ataque.

Mesmo depois de ter sofrido um golo contra a corrente do jogo no fecho da primeira parte, o Tottenham voltou a entrar no segundo tempo a carregar sobre a defesa do Manchester United, a quem valeu um inspirado David de Gea, que efetuou 11 defesas, muitas delas fundamentais para impedir o golo do empate para a formação da casa.

Com este resultado, o Tottenham (48 pontos) não só fica mais longe do líder Liverpool (57 pontos), como vê o Chelsea (47) aproximar-se depois da vitória caseira sobre o Newcastle (2-1), no sábado.

Já o Manchester United continua a escalar degraus na classificação e está em sexto com 41 pontos, os mesmos pontos do Arsenal, que tem uma melhor diferença de golos.

No outro jogo do dia em Inglaterra, o Everton, de Marco Silva, recebeu e venceu o Bournemouth por 2-0, ficando agora apenas por disputar o Manchester City - Wolverhampton, que vai ter lugar na segunda-feira.

No sábado, uma grande penalidade convertida com sucesso pelo egípcio Mohamed ​​​​​​​Salah deu os três pontos ao Liverpool na deslocação ao terreno do Brighton, permitindo à formação de Jürgen Klopp consolidar a liderança da liga inglesa de futebol com 57 pontos.