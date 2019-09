David Tavares é a novidades nos convocados do Benfica

Ontem às 22:19 Facebook

O médio da formação das águias ainda não se estreou oficialmente na equipa principal e foi chamado para o desafio com o RB Leipzig.

A presença do médio David Tavares é o destaque da lista de convocados do Benfica para a receção ao Leipzig, na terça-feira, em jogo da primeira jornada do Grupo G da Liga dos Campeões.

O médio, que ainda não se estreou oficialmente pela equipa principal, está entre os 20 jogadores escolhidos por Bruno Lage e é a única novidade em relação à lista de 19 atletas chamados para o jogo com o Gil Vicente.

Gedson Fernandes, que regressou esta segunda-feira aos treinos, de forma condicionada, permanece no boletim clínico, após fratura na base do quinto metatarso direito, e é baixa, tal como Conti, Florentino, Gabriel, Chiquinho e Vinícius, também lesionados.

Lista dos 20 convocados:

Zlobin e Vlachodimos (guarda-redes); Jardel, Ferro, André Almeida, Rúben Dias, Grimaldo, Nuno Tavares e Tomás Tavares (defesas); Fejsa, Samaris, Pizzi, Caio Lucas, Taarabt, Rafa, Cervi e David Tavares (médios); Jota, Seferovic e Raúl de Tomás (avançados).