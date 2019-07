David Tavares e Cádiz integram boletim clínico do Benfica

Hoje às 21:34 Facebook

Os futebolistas do Benfica David Tavares e Jhonder Cádiz vão fazer "exames complementares de diagnóstico" às respetivas lesões nos próximos dias, revelou, esta quinta-feira, o clube campeão nacional no site oficial.

De acordo com o boletim clínico dos encarnados, o médio David Tavares contraiu uma "entorse no joelho direito" diante do Anderlecht, num encontro no qual Cádiz sofreu uma "lesão na região posterior da coxa direita".

O avançado venezuelano, contratado esta época ao Vitória de Setúbal, foi lançado por Bruno Lage ao intervalo, mas acabou por sair pouco depois, aos 60 minutos, sendo rendido por Chiquinho, autor do tento benfiquista na derrota com os belgas (2-1).

Fora dessa partida já tinham ficado André Almeida e Gedson, a recuperar de problemas físicos, e Ebuehi, que se encontra em fase de integração, após a grave lesão que o impediu de jogar na última temporada.

O Benfica defronta no sábado a Académica, em Coimbra, em novo jogo de preparação, agendado para as 20:15.