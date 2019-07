De Ligt aceita pedido de Cristiano Ronaldo e assina pela Juventus

Ontem às 23:59 Facebook

O defesa-central, oriundo do Ajax, chegou a Turim na noite desta terça-feira, onde vai assinar um contrato válido por cinco temporadas com a Juventus.

"Acho que ele [Cristiano Ronaldo] me pediu mesmo para ir para a Juventus. O que é que respondi? No início não percebi... Não disse nada. Fiquei um pouco em choque, por isso é que me ri. Mas não disse nada", revelou Matthijs De Ligt depois do Portugal-Holanda, que garantiu a conquista da Liga das Nações aos comandados por Fernando Santos.

Ora, pouco mais de um mês depois desse episódio, o central holandês mostrou que aceitou o pedido de Cristiano Ronaldo. De Ligt assina esta quarta-feira pela Juventus e, de acordo com a imprensa italiana, ficará blindado por uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros.

Na chegada a Turim, o mais recente reforço da equipa de Cristiano Ronaldo fez um vídeo para as redes sociais da Juventus, onde anunciou: "Olá Bianconeri, aqui é o Matthijs. Estou realmente feliz por estar aqui".

Com apenas 19 anos, o jovem defesa já soma três temporadas na equipa principal do Ajax e deixa a Holanda pela primeira vez para jogar em Itália. Na temporada passada, participou em 55 jogos e apontou sete golos, tendo, inclusivamente, ajudado o Ajax a eliminar a Juventus da Liga dos Campeões, nos "quartos" da prova.