De Ligt e a estreia pela Juventus: "Não esperava ficar no banco"

O central holandês trocou esta época o Ajax pela Juventus mas não saiu do banco na estreia da vecchia signora na liga italiana, frente ao Parma.

A Juventus venceu o Parma este sábado na primeira jornada da liga italiana com um golo de Chiellini. Um jogo que não contou com o contributo do holandês De Ligt. O central, um dos reforços mais sonantes da equipa de Cristiano Ronaldo - rendeu 70 milhões de euros ao Ajax -, não saiu do banco na estreia da Juventus na Série A. Uma situação que acabou por surpreender o jogador.

"É óbvio que preferia ter jogado e não recebi qualquer sinal durante os treinos de que isso não fosse acontecer. Não esperava ficar no banco. Mas claro que respeito a decisão do treinador. Tenho de ser realista, ainda me estou a adaptar a Itália e os centrais que jogaram, Bonucci e Chiellini, foram considerados durante muito tempo como a melhor dupla de centrais do mundo", disse em declarações à imprensa holandesa.

A vecchia signora começou este sábado a defesa do título italiano frente ao Parma com uma vitória (1-0) fora com um golo de Chiellini, aos 21 minutos. Cristiano Ronaldo, aos 36, ainda faz o gosto ao pé mas, depois de consultar o VAR, o árbitro invalidou o golo do português por fora de jogo.