De Ligt é o segundo defesa mais caro de sempre

A Juventus oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Matthijs de Ligt. O central holandês, ex-Ajax, assinou um contrato válido por cinco temporadas.

Em comunicado, a Juventus informa que o negócio foi concretizado por 75 milhões de euros, valor a ser liquidado em cinco exercícios, prevendo o acordo com o clube de Amesterdão mais 10,5 milhões de euros por objetivos.

"Mestria técnica, capacidade física, visão de jogo, gestão e interpretação da dinâmica defensiva, propensão para marcar, especialmente de cabeça: Matthijs é uma síntese perfeita do defesa moderno", destaca o clube italiano.

De Ligt tornou-se no terceiro jogador mais caro da história da vecchia signora, depois de Cristiano Ronaldo, que custou 105 milhões de euros, e do argentino Gonzalo Higuain, contratado por 90 milhões de euros. É ainda o segundo defesa mais caro de sempre, atrás do compatriota Virgil van Dijk, pelo qual o Liverpool pagou 84,5 milhões de euros ao Southampton.