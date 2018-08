De Mateos vence em Braga e Alarcón conserva a camisola amarela

Hoje às 17:35 Facebook

O espanhol Vicente De Mateos (Louletano) venceu, nesta sexta-feira, a oitava etapa da Volta a Portugal em bicicleta, que ligou Barcelos a Braga, na distância de 147,6 quilómetros. O portista Raul Alarcón conserva a camisola amarela.

A três dias da conclusão da edição 2018 da Volta a Portugal, a caravana disputou a etapa mais curta, com duas passagens pelo Sameiro no final, em que se destacaram Raul Alarcón, Joni Brandão, Vicente De Mateos e Edgar Pinto. Acabou por ser De Mateos a cortar a meta em primeiro lugar, com Raul Alarcón (W52/F.C. Porto), a manter-se em primeiro lugar da geral individual, com 1,41 minutos de vantagem sobre Joni Brandão (Sporting/Tavira). Nos cinco primeiros também não há alterações.