De Paris a Genebra, benfiquistas festejaram o título

Paris, Luxemburgo, Genebra e Lyon foram algumas das cidades europeias onde a conquista do 37.º título de campeão português de futebol do Benfica foi vivida com tanta ou mais euforia do que em Portugal, com declarações de amor ao clube e muita festa à mistura.

Paris costuma ver este tipo de comemorações nos Campos Elísios, mas tal não aconteceu devido aos coletes amarelos. Muitos emigrantes portugueses em França evitaram a tradicional volta à rotunda do Arco do Triunfo já que as manifestações estão interditas nessa zona de Paris ao sábado e sem aviso prévio.

