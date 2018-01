Debate sobre futebol distrital do Porto em direto no JN

Rita Neves Costa Hoje às 12:01 Facebook

Esta quarta-feira, às 21 horas, o Jornal de Notícias transmite em direto um debate sobre o futebol distrital do Porto. O formato e as classificações dos campeonatos da Divisão de Elite e da Divisão de Honra da AFP vão ser alguns dos temas em análise.

O programa Minuto 90 juntamente com o Jornal de Notícias organiza esta quarta-feira, às 21 horas, um debate sobre as competições da Associação de Futebol do Porto (AFP) e os temas mais "quentes" do futebol distrital. A conversa terá quatro convidados: António Silva (presidente do F.C. Maia Lidador), Ricardo Jorge (treinador de futebol) e Johnny Lino e Rémulo Marques (comentadores do Minuto 90).

Para além das atuais classificações dos campeonatos da Divisão de Elite e da Divisão de Honra, o debate moderado por Andreia Duarte e por Norberto Vasconcelos Sousa vai contar com outros temas como a atual fase de subida do campeonato de futebol distrital e o recém "Jogo do Campeão", partida entre os primeiros classificados de cada série, cujo vencedor não tem a hipótese de subir.

Atualmente, nos últimos lugares do campeonato de Elite, o presidente do F.C. Maia Lidador terá também oportunidade de comentar o 12.º lugar da equipa. Depois de uma época bem conseguida no ano passado, presente na fase de subida da competição, o plantel de António Silva encontra-se muito abaixo na tabela.

E porque as questões técnicas também importam, a bola utilizada nos jogos da AFP não vai fugir das perguntas e respostas dos convidados. O tipo de bola utilizada atualmente nos jogos e que recebeu a aprovação dos clubes da Associação de Futebol do Porto não reúne consenso nos plantéis, sejam jogadores ou treinadores. Por essa razão, o debate vai esmiuçar os problemas e possíveis soluções para esta decisão.

O debate Minuto 90/JN acontece às 21 horas e pode ser acompanhado em direto no site e Facebook do Jornal de Notícias.