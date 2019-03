Deco: "Acho que o F. C. Porto pode chegar à final" da Liga dos Campeões

JN Hoje às 11:47, atualizado às 13:58 Facebook

Deco disse acreditar que o F. C. Porto tem possibilidades de avançar na Liga dos Campeões e renovar o título de campeão nacional, embora considere que seja cedo para dar a vitória como certo.

"Tanto o F. C. Porto como o Benfica, o Sporting nem tanto, e depois o Braga ainda continuam com chance (de vencer o campeonato). Faltam poucas jornadas mas ainda acredito que há muitos pontos por jogar. Não vejo ainda quem vai ser o campeão. O encarnado está bonito, está bom, tem feitos jogos bons. O F. C. Porto continua com a chance de ser campeão tanto como o Benfica", disse o ex-jogador portista, este sábado de manhã, em Vila Nova de Gaia, à margem de um jogo de futebol em solidariedade com as vítimas do ciclone Idai em Moçambique.

Questionado sobre a prestação do antigo clube na Liga dos Campeões, Deco teceu largos elogios à equipa de Sérgio Conceição, que considera ser capaz de seguir na competição europeia, apesar de não ser considerada favorita. E falou do regresso de Pepe aos azuis e brancos.

F. C. Porto passou com autoridade

"Já ninguém esperava que [o F. C. Porto] passasse à primeira fase. Só criticavam, diziam que passou com facilidade. Não acredito. Passou com autoridade. Depois também passou com autoridade sobre a Roma. Acho que tem jogado bem na Liga dos Campeões, tem alternado com alguns momentos não tão bons", considerou Deco, elogiando a capacidade de "sacrifício" e "competitividade" do plantel.

Tem campeões europeus do lado dele

"Não me espantaria que o F. C. Porto pudesse fazer uma eliminatória fantástica e conseguisse passar esta fase (...) Acho que o F. C. Porto tem jogadores de alto nível, com experiência. A vinda do Pepe traz algo que, de alguma forma, dá uma certa tranquilidade. O F. C. Porto tem campeões europeus do lado dele, o Liverpool não sei se tem. Por isso, acho que é uma equipa competitiva, não vejo que possa ser inferior a nível de jogo. Se conseguir encontrar o momento que já teve na Liga dos Campeões, grandes jogos como fez com a Roma aqui, na primeira fase em alguns jogos, com o próprio Shalke, acho que pode passar", considerou.

Sobre a possibilidade de os dragões poderem replicar a vitória de 2004, quando se sagrarem campeões europeus frente ao Mónaco, o lusobrasileiro não fechou portas: "Se pensarmos que o F. C. Porto é favorito em 8 equipas... não é. Mas também não era Portugal [para vencer o Euro 2016], também não era o F. C. Porto em 2004. Também não era a Grécia quando nós perdemos [Euro 2004]. Enfim, é o futebol. Acho que o que se tem de analisar é o que o F. C. Porto está a jogar. E em função do que joga, acho que é uma equipa que pode chegar à final."

Os portistas defrontam o Liverpool a 9 de abril, em Inglaterra, na primeira de duas mãos dos quartos de final da Liga dos Campeões.