Defesa-central do Benfica Ruben Dias recebe repreensão e pode jogar dérbi

O defesa-central do Benfica Ruben Dias recebeu uma repreensão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, pelo que é opção no sábado frente ao Sporting, em jogo da 33.ª jornada da I Liga.

De acordo com o mapa de castigos divulgado esta quarta-feira, Ruben Dias foi repreendido por factos ocorridos no jogo Paços de Ferreira-Benfica, disputado em 24 de fevereiro último e a contar para a 24.ª jornada da I Liga, que os "encarnados" venceram por 3-1.

No mapa de castigos realce ainda para os seis dias aplicados ao presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, pela prática de uma infração disciplinar de lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa, tendo sido igualmente condenado a pagar um total de três mil euros de coima.

Igualmente punido foi o administrador da SAD do Benfica José Eduardo Moniz, que foi suspenso por 45 dias por declarações sobre agentes de arbitragem feitas a órgãos de comunicação social, tendo ainda de pagar 2.870 euros de multa.

Lista de castigos:

- 2 jogos:

Jefferson (Desportivo de Chaves)

Platiny (Desportivo de Chaves)

- 1 jogo:

Marcão (Rio Ave)

Francisco Geraldes (Rio Ave)

Semedo (Vitória de Setúbal)

Babanco (Feirense)

Nelson Lenho (Desportivo das Aves)

Allano (Estoril Praia)

Tomané (Tondela)

Jean Cleber (Marítimo)

Amir (Marítimo)

Ruben Ferreira (Marítimo)

Felipe (FC Porto)