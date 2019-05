Defesa Luís Martins rescinde por "mútuo acordo" com o Chaves

Hoje às 12:27 Facebook

Depois de Bressan e de Ghazaryan, o lateral esquerdo esquerdo de 26 anos é o terceiro futebolista a quebrar o vínculo com o clube transmontano nos últimos dois dias.

O defesa Luís Martins rescindiu o contrato que o ligava por mais uma temporada ao Desportivo de Chaves, anunciou esta sexta-feira o clube que foi despromovido no domingo à segunda liga.

"Agradecemos a Luís Martins todo o profissionalismo e empenho que sempre empregou ao serviço da nossa instituição e desejamos-lhe os maiores êxitos pessoais e profissionais", lê-se no comunicado do clube de Trás-os-Montes.

O lateral esquerdo, de 26 anos, deixa o conjunto de Chaves após uma temporada, na qual fez 21 partidas oficiais e apontou um golo.

O Desportivo de Chaves, que confirmou na terça-feira a continuidade de José Mota como treinador para a próxima temporada, já anunciou ainda as rescisões por mútuo acordo com o médio e capitão Renan Bressan, o médio Ghazaryan e o diretor desportivo Paulo Grencho.

O Desportivo de Chaves viu confirmada a despromoção da I Liga, após três épocas consecutivas no principal escalão, com a derrota sofrida no domingo frente ao Tondela, por 5-2, na 34.ª e última jornada da prova.