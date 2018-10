Del Potro sofre fratura e não joga mais em 2018

JN Hoje às 19:44 Facebook

A lesão de Juan Martín Del Potro ocorreu durante o jogo do Masters 1000 de Shanghai, frente a Borna Coric. O tenista argentino deverá ficar alguns meses afastado da competição.

Más notícias para Del Potro. O "gigante argentino" foi obrigado a abandonar o jogo do Masters 1000 de Shanghai, contra Borna Coric, na passada quinta-feira, e, este domingo, foi-lhe diagnosticada uma fratura do osso da rótula do joelho direito.



Segundo o jornalista norte-americano Ben Rothenberg, o atual número quatro do mundo tem poucas chances de jogar no ATP World Finals em Londres.

"É um momento muito difícil. Eu me sinto muito triste. Foi um duro golpe que me deixou sem força ", disse o tenista argentino, que diz assim adeus à temporada 2018.