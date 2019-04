Dembelé obrigado a pagar 10 mil euros por deixar casa cheia de lixo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 12:19 Facebook

Ousmane Dembélé esteve uma época no Borussia Dortmund. O avançando francês foi condenado, esta quarta-feira, ao pagamento de uma multa no valor de 10 mil euros a punir o (mau) estado em que deixou uma casa alugada quando ainda jogava no clube alemão.

O episódio remonta a 2017. Gerd Weissenberg, de 72 anos, proprietário da casa, exigiu uma indemnização de 21 mil euros pelas faturas em atraso e pelos danos que o francês causou.

"Cheirava mal por toda a casa. A casa de banho estava toda em mau estado e o canalizador encontrou pedras na sanita, que teve de extrair à mão. Quando nos mudamos foi tudo muito difícil, não sabíamos como nos desfazer do lixo, porque estava todo espalhado no jardim. Havia lixo por todo o lado, comida estragada no frigorífico, sacos de plástico entre os armários e no chão e manchas ressequidas. Na porta de entrada, um monte de faturas por pagar", explicou Weissenberg.

Em novembro de 2018, Dembélé, atualmente a cumprir a segunda época ao serviço do Barcelona, foi condenado a pagar 20 mil euros. Viu, agora, a punição confirmada em quase metade do valor.