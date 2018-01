Dembélé volta às opções do Barcelona três meses e meio depois

Ontem às 21:39 Facebook

O internacional francês Ousmane Dembélé recebeu esta terça-feira alta médica e está apto para voltar a jogar pelo Barcelona, três meses e meio após ter sofrido uma lesão, anunciou o líder da liga espanhola.

Depois de ter passado três meses e meio de fora devido a uma lesão contraída no tendão do bíceps femoral da perna esquerda, no jogo contra o Getafe, a 16 de setembro (2-1), o extremo francês, de 20 anos, está apto para jogar.

Ernesto Valverde recupera, assim, uma opção de peso para o ataque, uma vez que o jogador foi contratado ao Borussia de Dortmund no verão por uma verba reportada de 105 milhões de euros, com mais 40 milhões mediante objetivos.

Até à data, o francês cumpriu apenas três jogos pelos culés, mas está já disponível para a visita ao terreno do Celta de Vigo, na quinta-feira, para a Taça do Rei.