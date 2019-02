Depois da desilusão de Madrid, Juventus vence Bolonha

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Após a derrota (2-0) frente ao Atlético de Madrid na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a Juventus venceu este domingo o Bolonha em jogo da liga italiana. Dybala saltou do banco para dar a vitória à equipa de Turim.

Allegri apostou em Cancelo e Ronaldo para o onze inicial mas a chave para o triunfo estava no banco. Pouco depois de ter entrado para o lugar de Alex Sandro, Dybala, aos 67 minutos, marcou o golo da vitória da Vecchia Signora.

Após um cruzamento de Matuidi, a defesa do Bolonha ainda afastou mas a bola acabou por sobrar para Dybala, que atirou de primeira para o fundo das redes. É o nono golo do avançado argentino esta época.

Com este triunfo, a Juventus segue no primeiro lugar da Serie A, com 16 pontos de vantagem sobre o Nápoles, que este domingo recebe o Parma.