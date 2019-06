Depois de Zidane e Isco, também a casa de Lucas Vázquez foi assaltada

Hoje às 15:31 Facebook

A casa de Lucas Vázquez, jogador de futebol do Real Madrid, foi assaltada, na capital espanhola. O roubo aconteceu na semana passada, quando o atleta e a família estavam de férias. Os ladrões levaram objetos de grande valor.

Segundo o jornal espanhol "Marca", o assalto é semelhante a outros que ocorreram recentemente em casas de outras pessoas ligadas ao clube madrileno, como a do treinador Zinedine Zidane e do jogador Isco Alarcón.

A mesma publicação fala numa "epidemia" que afeta não só os atletas e técnicos do Real Madrid, mas também de outros clubes espanhóis. O facto de as casas de pessoas ligadas ao mundo de futebol se terem tornado um dos principais alvos dos criminosos tem preocupado seriamente as autoridades daquele país.