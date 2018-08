Deputado do PS pede desculpas por insultar F. C. Porto no Twitter

05 Maio 2018 às 22:16 Facebook

O deputado do PS Ascenso Simões enviou uma carta a Pinto da Costa a pedir desculpas ao presidente e ao clube por comentários feitos no Twitter.

"Enderecei, ao Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, uma missiva com um pedido formal de desculpas", escreve Ascenso Simões, no Facebook. Desculpas extensivas, "também e por esta via, a todos os adeptos do FCP que, não sabendo cabalmente do que aconteceu, como aconteceu e não me conhecendo pessoalmente se mostraram incomodados e revoltados" pode ler-se no "post" publicado este sábado.

"Assumo, em permanência, dois princípios: nunca me lamento e nunca me justifico", começa por dizer no texto, intitulado "Pedido de desculpas ao Futebol Clube do Porto", no qual Ascenso Simões reage à "avalanche de protestos, de intimações, de reações acaloradas, de avaliações de caráter não tiveram fim".

A polémica surgiu na sequência de uma "uma troca de banalidades que as redes sociais sempre suportam" numa conversa pelo twitter com um amigo. "Estando ele vestido de azul e branco, para o irritar, disse-lhe que "os andrades eram coisa horrível" e, recuperando uma foto minha em que também eu estava vestido de azul e branco, brinquei, mais uma vez, dizendo que estava a ver "os dragões a saírem de uma casa de alterne"", recorda Ascenso Simões.