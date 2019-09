"Der Spiegel" revela contrato milionário de Cristiano Ronaldo com a Nike

Hoje às 16:13 Facebook

O livro "Football Leaks 2- Novas Revelações do Mundo do Futebol Profissional" revela pormenores do contrato milionário assinado entre Cristiano Ronaldo e a Nike. O internacional português tem um contrato com a marca norte-americana até 2026.

O "Der Spiegel"voltou a publicar documentos revelados pelo "Football Leaks", noticiando os valores do contrato de Cristiano Ronaldo com a Nike. Segundo a publicação alemã, o craque português é o atleta que mais dinheiro recebe da marca norte-americana, da qual é embaixador: cerca de 126 milhões de euros por um contrato válido até 2026.

Assim sendo,segundo os documentos divulgados pelo Football Leaks e partilhados pelo "Der Spiegel", a Nike paga, por ano, um mínimo de 16,2 milhões de euros ao craque português. E em caso de conquista da Bola de Ouro ou do Prémio The Best, Ronaldo arrecadará ainda um bónus de quatro milhões de euros. A confirmarem-se os valores deste contrato, pode concluir-se que o avançado da Juventus recebeu da Nike 20,2 milhões de euros em 2016 e 2017, anos em que venceu os prémios referidos.

O "Der Speigel" escreve que contactou a Polaris Sports, detentora dos direitos de imagem de Ronaldo, e a Gestifute, empresa que representa o jogador, mas sem sucesso. A Nike, também questionada, respondeu da seguinte forma: "Não comentamos contratos de atletas".