Vitória de Guimarães e Braga empataram, esta sexta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em jogo a contar para a oitava jornada da Liga. Com este resultado, a equipa de Abel Ferreira assume provisoriamente a liderança do campeonato, com 18 pontos.

Ninguém se conseguiu superiorizar no duelo do Minho. Os vimaranenses adiantaram-se no marcador aos 14 minutos, por intermédio de Guedes, mas os bracarenses reagiram e igualaram quatro minutos depois, por Claudemir.



Depois de uma primeira parte bem disputada, com um golo para cada equipa, esperava-se uma segunda metade igualmente entusiasmante. As equipas criaram igualmente várias oportunidades, mas a pontaria esteve bastante desafinada de ambos os lados.



Com este resultado, a equipa de Abel Ferreira assume provisoriamente a liderança do campeonato, com 18 pontos, mais um do que o Benfica, segundo classificado, e que joga neste sábado, no Jamor, com o Belenenses, enquanto os vitorianos conservam o sétimo posto, com os mesmos 11 pontos do Santa Clara, sexto classificado.