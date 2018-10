JN Hoje às 23:11 Facebook

Vitória de Guimarães e Braga empataram, esta sexta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em jogo a contar para a oitava jornada da Liga. Com este resultado, a equipa de Abel Ferreira assume provisoriamente a liderança do campeonato, com 18 pontos.

Ninguém se conseguiu superiorizar no duelo do Minho. Alexandre Guedes, aos 15 minutos, marcou para os da casa, enquanto que Claudemir, cinco minutos depois, aos 19, fez o golo do empate.



Depois de uma primeira parte bem disputada, com um golo para cada equipa, esperava-se uma segunda metade igualmente entusiasmante. As equipas criaram igualmente várias oportunidades, mas a pontaria esteve bastante desafinada de ambos os lados.



Com este resultado, a equipa de Abel Ferreira assume provisoriamente a liderança do campeonato, com 18 pontos. Já o Vitória, ocupa a sétima posição, com 11 pontos.