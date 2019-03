Dérbi do Porto abre jornada 28

Hoje às 18:11 Facebook

O F. C. Porto-Boavista abre a 28ª jornada da I Liga de futebol, na sexta-feira, 5 de abril. No domingo seguinte, o Benfica visita Santa Maria da Feira e o Sporting recebe o Rio Ave.

De acordo o programa da ronda, divulgado esta quinta-feira no site oficial da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, o encontro entre o campeão nacional e o Boavista, a disputar no Estádio do Dragão, tem início marcado para as 20.30 horas.

O Benfica, que à partida para a 27.ª jornada lidera o campeonato em igualdade pontual com os dragões, defrontará o Feirense, no domingo, a partir das 17.30 horas, no mesmo dia em que o Sporting receberá o Rio Ave (20 horas).

A 28ª jornada disputa-se também no sábado, com destaque para a deslocação do Sporting de Braga a Moreira de Cónegos, para defrontar o Moreirense, e encerra na segunda-feira, com o Tondela a receber o Portimonense.

28.ª jornada: Sexta-feira, dia 5 abril - F. C. Porto-Boavista, 20.30; Sábado, 6 abril - Belenenses-Santa Clara, 15.30; Nacional-Desportivo das Aves, 15.30; Vitória de Guimarães-Desportivo de Chaves, 18 horas; Moreirense-Sporting de Braga, 20.30; Domingo, 7 abril - Vitória de Setúbal-Marítimo, 15 horas; Feirense-Benfica, 17.30; Sporting-Rio Ave, 20 horas; Segunda-feira, 8 abril -Tondela-Portimonense, 20.15.