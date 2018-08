Dérbi empatado em estreia de sonho para João Félix

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:12 Facebook

Benfica e Sporting empataram no Estádio da Luz em jogo a contar para a terceira jornada da Liga. Nani, de grande penalidade, inaugurou o marcador. João Félix fez o golo que repôs a igualdade.

Casa cheia. Ambiente efusivo. E, até, um abraço entre treinadores e Sousa Cintra ao lado de Domingos Almeida Lima. Estavam reunidos os ingredientes para o dérbi mais quente da liga. Só faltaram os golos. Que apenas surgiram na segunda parte.

Sem Bas Dost e Mathieu, José Peseiro apostou em Montero, Raphinha e André Pinto. Já do lado do Benfica, Rui Vitória apenas lançou uma novidade: Rafa. E seriam os encarnados a dar o primeiro sinal de perigo. Aos seis minutos, Rúben Dias aproveitou um bom cruzamento de Pizzi e tentou a sorte de cabeça mas valeu uma grande defesa de Salin. No minuto seguinte, foi Montero a estar perto do golo, após uma assistência de Nani, mas o colombiano rematou ao lado.

Ao minuto 20, Salin salvou os leões em duas ocasiões. Na primeira, após um canto de Pizzi, impediu o golo a Rúben Dias e, no minuto seguinte, após novo pontapé de canto, negou o golo a Cervi. O 0-0 manteve-se até ao final dos primeiros 45 minutos, após uma primeira parte equilibrada.

No segundo tempo, os golos. Seriam os leões os primeiros a festejar. Aos 61 minutos, Luís Godinho assinalou uma grande penalidade após uma falta de Rúben Dias sobre Montero. Na conversão do castigo máximo, Nani não perdoou e fez o 1-0 para o Sporting.

Em desvantagem, Rui Vitória mexeu na equipa ao fazer entra Zivkovic, Seferovic e João Félix. E seria mesmo o jovem avançado a repor a igualdade no marcador, aos 86 minutos. Após um cruzamento de Rafa, João Félix marcou de cabeça, ao segundo poste. Uma estreia de sonho para o jogador de 19 anos, que este sábado jogou pela primeira vez um clássico e estrou-se a marcar pela equipa principal. Há 41 anos que um jogador tão jovem do Benfica não marcava num clássico.

Na próxima jornada, o Sporting recebe o Feirense e o Benfica defronta, fora de portas, o Nacional.