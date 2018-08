Dérbi pode chegar aos 41,4 milhões de euros

JOÃO FARIA 05 Maio 2018 às 18:50 Facebook

Luta pelo segundo lugar marca Sporting-Benfica deste sábado, com os novos prémios da Champions como incentivo extra

Mais do que a questão da eterna rivalidade entre os dois clubes, o Sporting-Benfica de hoje (20.30 horas) é essencial na disputa do segundo lugar na Liga, a meta mais razoável para as duas equipas, dado que só matematicamente é que continuam com hipóteses de chegarem ao título.

Se o empate lança a festa do F. C. Porto, que assegura imediatamente o primeiro lugar, quem vencer o dérbi lisboeta assegura a segunda posição, dado o empate de ontem do Braga, com o Boavista. Este resultado deixou os arsenalistas definitivamente fora da corrida ao segundo posto.

Com as novas regras da UEFA no acesso à Liga dos Campeões, mais apertadas para as equipas portuguesas, só o campeão tem apuramento direito, sendo que o segundo classificado, que até aqui entrava diretamente, é obrigado a passar duas eliminatórias para chegar à fase de grupos.

Se o caminho para lá chegar está mais estreito, o esforço vai acabar por compensar. Embora a informação oficial só deva ser anunciada em julho, fontes ligadas ao organismo europeu adiantaram, esta semana, ao jornal espanhol "Mundo Deportivo" que os prémios da Champions vão passar a ser ainda mais aliciantes. A "simples" presença na fase de grupos passa a valer 15 milhões de euros, contra os atuais 12,7 milhões, sendo que esta nem é a principal alteração. A introdução de um bónus para premiar os clubes com melhores prestações nas competições da UEFA na última década promete revolucionar os valores e é por isso que o F. C. Porto (oitavo do ranking), provável novo campeão nacional, terá à espera 43,6 milhões (15+28,6 milhões).

Em relação às equipas que vão disputar hoje o dérbi, o Benfica, 10.º do ranking, caso fique em segundo na Liga, recebe 41,4 milhões de euros, enquanto o Sporting, 34.º na tabela, arrecada cerca de 27 milhões. Já o Braga (39.º da tabela) deixou de ter hipóteses de ser vice-campeão e de sonhar com 22 milhões de euros.

Igualados no segundo lugar, com 77 pontos, cinco atrás do líder, F. C. Porto, Sporting e Benfica vão a jogo em momentos emocionais distintos. Os leões, que vêm de seis vitórias seguidas, tentam manter o ritmo, frente a um opositor em quebra (duas derrotas nos últimos três jogos), que vai a Alvalade à procura de garantir o objetivo mínimo, que passa agora por ficar em segundo.

Jonas entre os 22 convocados é um estímulo extra para o Benfica. Já no Sporting, a maior novidade no onze será William Carvalho.