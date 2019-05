Derrota na Taça do Rei leva a reunião no autocarro do Barcelona

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:07 Facebook

Depois da derrota frente ao Valência, na final da Taça do Rei, Messi, Piqué e Suárez fizeram uma reunião ainda no autocarro para discutir e analisar a prestação da equipa esta temporada.

Foi um final de época bem amargo para os catalães. Depois de ter conquistado o título espanhol, o Barcelona foi surpreendido pelo Valência no sábado, na final da Taça do Rei. A equipa de Gonçalo Guedes venceu por 2-1 e causou mossa no plantel de Valverde, levando a uma reunião de emergência ainda no autocarro.

Segundo o "AS", durante a viagem do estádio para o aeroporto de Sevilha, houve uma reunião entre os pesos pesados do plantel: Messi, Piqué, Suárez bem como Pepe Costa, elemento do Staff e amigo próximo do camisola 10 dos catalães. O tema, de acordo com a publicação espanhola, foi a prestação da equipa durante esta época, que terminou com a conquista espanhola mas duas grandes desilusões: a derrota na final da Taça do Rei e a estrondosa eliminação frente ao Liverpool nas meias-finais da Liga dos Campeões.