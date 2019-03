Derrota o Tottenham e festeja ao jeito (trapalhão) de Cristiano Ronaldo

Nuno Barbosa Hoje às 18:40 Facebook

Ward-Prowse, avançado inglês do Southampton, apontou o golo, aos 81 minutos, que derrotou o Tottenham (2-1). Na hora de celebrar o feito inspirou-se em Cristiano Ronaldo, mas mostrou que a técnica de festejo ainda não está devidamente apurada. Afinal de contas, este foi apenas o sexto golo que marcou na presente temporada.

Surpresa na 30.ª jornada do campeonato inglês. O Southampton recebeu e venceu o Tottenham, por 2-1, deixando o último lugar do pódio em risco para os spurs. Se o Manchester United vencer, este domingo, o Arsenal em Londres, então o Tottenham terá de dividir o terceiro posto da tabela classificativa com os red devils.

O insuspeito Harry Kane até adiantou os spurs no marcador, mas os 15 minutos finais da partida foram trágicos para os londrinos, que viram o Southampton virar o marcador. Primeiro, Yan Valery empatou a partida e, depois, Ward-Prowse consumou a cambalhota. Com este inesperado triunfo, "The Saints" respiram ligeiramente melhor no fundo da tabela.

Quem voltou a ser infeliz nesta ronda foi a equipa de Marco Silva e André Gomes, que alinhou nos 90 minutos. O Everton foi ao terreno do Newcastle perder por 3-2, depois de ter estado a vencer por 2-0, fruto dos golos de Calvert-Lewin (18m) e Richarlison (32m). Na segunda parte, Salomón Rondón (65m) e Ayoze Pérez (81m e 84m) assinaram a reviravolta.

Nota ainda para a vitória do Leicester (3-1), na receção ao Fulham, com o lateral português, Ricardo Pereira, a tempo inteiro na equipa liderada por Brendan Rodgers.

Neste momento, o Manchester City-Watford está 0-0 ao intervalo. A jornada da Premier League ficará concluída este domingo com o Liverpool-Burnley (12 horas), o Chelsea-Wolverhampton (14.05) e o Arsenal - Manchester City (16.30)