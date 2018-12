Desportivo das Aves e Vitória de Guimarães empatam

Hoje às 20:15 Facebook

O Desportivo das Aves e o Vitória de Guimarães empataram este sábado a um golo, no encontro da 13.ª jornada da Liga, disputado na Vila das Aves, debaixo de chuva incessante.

Os forasteiros adiantaram-se no marcador aos 15 minutos, por intermédio de Alexandre Guedes, ex-jogador dos anfitriões, e os locais, que tinham perdido os dois últimos jogos, chegaram ao empate aos 34, pelo guineense Mama Baldé.

Na tabela, os minhotos, que somaram o oitavo jogo consecutivo sem perder (quatro vitórias e quatro empates), seguem no quinto lugar, com 22 pontos, enquanto o Desportivo das Aves subiu, provisoriamente, ao 14.º posto, com 11.