Desportivo das Aves reage ao episódio de Bruno Fernandes

O Desportivo das Aves emitiu, este domingo, um comunicado na sequência do episódio decorrido após o apito final do jogo com o Sporting, que envolveu uma adepta do clube da Vila das Aves e Bruno Fernandes, médio dos leões.

No final da partida, o capitão do Sporting, que voltou a marcar na vitória (3-1) dos leões frente ao Desportivo das Aves, foi cumprimentar a mãe e a irmã à bancada. Nesse momento, uma adepta do Aves confrontou-o e tentou agredi-lo.

Em reação, o Desportivo das Aves emitiu um comunicado no qual repudia "as proporções" que o episódio tomou.

"O clube e toda a família avense regem-se por alguns valores ímpares como o respeito e o 'fairplay'. Somos uma vila e um emblema conhecidos por saber receber todos aqueles que nos visitam. A referida adepta já veio a público expor a sua versão dos factos e pedir desculpa pelo seu ato, facto que demonstra que somos gente humilde e de bem", pode ler-se.