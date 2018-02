Desportivo das Aves vence Boavista e regressa às vitórias

Ontem às 22:17 Facebook

O Desportivo das Aves venceu, esta terça-feira em casa, o Boavista, por 3-0, e pôs fim a uma série de sete jogos sem ganhar na I Liga, mas não conseguiu deixar o último lugar da classificação.

No jogo que encerrou a 21.ª jornada, Paulo Machado abriu o marcador, de grande penalidade, aos oito minutos, e Alexandre Guedes ampliou a diferença antes do intervalo, aos 44 m. Vítor Gomes completou o resultado, aos 70 minutos.

Com a quarta vitória no campeonato, o Desportivo das Aves, 18.º e último classificado, passou a somar 17 pontos, menos um do que Estoril Praia e Vitória de Setúbal, enquanto o Boavista segue no nono lugar, com 27.

Na próxima jornada, o Aves defronta, fora de portas, o Belenenses e o Boavista recebe o Vitória de Guimarães.