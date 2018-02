Desportivo de Chaves rescinde com Hamdou Elhouni e Massaia

Hoje às 01:32 Facebook

O Desportivo de Chaves, da I Liga portuguesa de futebol, rescindiu quarta-feira os contratos com Massaia e Hamdou Elhouni por mútuo acordo, anunciou o clube na sua página oficial.

O central brasileiro, de 25 anos, chegou ao emblema 'azul-grená' a meio da época passada, tendo realizado 10 jogos.

Já o avançado Hamdou Elhouni, emprestado pelo Benfica desde a temporada passada, fez 28 partidas pelo clube de Trás-os-Montes e marcou um golo.

O Desportivo de Chaves, que segue na oitava posição da tabela classificativa, depois do empate caseiro frente ao Vitória de Setúbal (2-2) na quarta-feira, deseja as maiores felicidades aos atletas.

De acordo com a última atualização no sítio da Liga de futebol (LPFP), Massaia vai jogar no Arouca, da II Liga, e Hamdou Elhouni no Desportivo das Aves, da I Liga.