Desporto conquista cada vez mais atletas seniores

Há cada vez mais atletas na terceira idade e Alice Quintela, Manuel Rodrigues e Conceição Grare são a prova de que nunca é tarde para começar a praticar desporto. Por motivos de saúde, para preencher os dias ou até mesmo pela boa forma física, o número de idosos que se dedicam ao atletismo, natação ou musculação tem aumentado todos os anos.

As autarquias acompanham a evolução dos tempos, multiplicando os programas municipais de desporto para seniores. Os benefícios da atividade física são muitos: ajuda a manter a mente ativa, contribui para o bem-estar físico e aumenta a resistência, reduzindo as dores no corpo.

"Tendemos a achar que as pessoas na terceira idade nunca podem praticar desporto. Mas podem fazer tudo, desde que o treino seja ajustado às situações clínicas e à condição física", esclarece Joana Carvalho, professora na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) e especialista em atividade física na terceira idade. A professora orienta um grupo de desporto sénior há 22 anos. Chama-se "Mais ativos, mais vividos" e tem proporcionado uma melhor qualidade de vida a centenas de idosos. Atualmente, há 250 inscritos. De acordo com a professora da FADEUP, a atividade física ajuda a retardar o envelhecimento e a evolução de doenças. "No Alzheimer [o desporto] não reverte a patologia mas ajuda a atrasar a progressão. No nosso grupo, há doenças que não pioraram", diz a responsável.