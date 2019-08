Desporto mundial une-se no apoio a Luis Enrique

Hoje às 22:05, atualizado às 23:00 Facebook

Twitter

Partilhar

As reações ao drama vivido pelo treinador Luis Enrique, que perdeu, esta tarde de quinta-feira, a filha Xana, de 9 anos, não tardaram, com o mundo do desporto, em uníssono, a manifestar pesar pelo ocorrido.

Foram muitas as mensagens de apoio enviadas à família do ex-selecionador espanhol de futebol e ex-treinador do Barcelona através das redes sociais, após este anunciar o falecimento da filha, vítima de um cancro nos ossos. Desde futebolistas, basquetebolistas, tenistas e muitas outras personalidades do desporto mundial, bem como clubes, todos se solidarizaram com o difícil momento por que Luís Enrique e família estão a passar.