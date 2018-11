Adeptos do Benfica detidos antes do dérbi com o Sporting em futsal

Hoje às 22:30 Facebook

A PSP de Lisboa deteve ao início da noite deste domingo 37 adeptos do Benfica, perto do pavilhão João Rocha, por considerar que o grupo se preparava para criar desacatos no recinto.

A operação policial aconteceu cerca de meia hora antes do encontro Benfica-Sporting, a contar para a Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, e resultou inicialmente na detenção de 37 indivíduos. Segundo a PSP de Telheiras, 36 deles acabariam por ser libertados após ser identificados, já depois do final do dérbi.

De acordo com as informações divulgadas pelo superintendente Pinto, os adeptos tinham na sua posse luvas com proteção de plástico, balaclavas (gorros) e proteções para os dentes.

Só um elemento deste grupo, que a polícia considerou ter intenções violentas, ficou detido por resistência às autoridades.

O superintendente Pinto adiantou que muitos destes adeptos estão referenciados pela PSP como fazendo parte de uma das claques do Benfica. Disse ainda que tanto durante o jogo como depois não se registaram mais incidentes, tendo os adeptos seguido as indicações dos elementos da polícia presentes no recinto.