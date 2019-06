Dez portugueses entre os 100 candidatos ao Golden Boy

JN Hoje às 20:47 Facebook

Foram revelados este sábado os 100 nomes candidatos ao prémio Golden Boy, que distingue o melhor jogador sub-21 do mundo.

A lista, revelada pelo jornal italiano Tuttosport, conta com 10 portugueses entre os nomeados: João Félix, Florentino Luís, Gedson Fernandes, José Gomes, Jota (Benfica), Diogo Queirós (F. C. Porto), Diogo Dalot (Manchester United), Rafael Leão (Lille), Domingos Quina (Watford) e Mésaque Djú (West Ham). No ano passado, De Light, também nomeado, foi o grande vencedor.

Confira a Lista:

1) Yacine ADLI (Bordéus)

2) Domenico ALBERICO (Hoffenheim)

3) Ethan AMPADU (Chelsea)

4) ANGEL GOMES (Manchester United)

5) Alessandro BASTONI (Inter)

6) Keanan BENNETTS (Monchengladbach)

7) Pepe BOONEN (Oostende)

8) BRAHIM DIAZ (Real Madrid)

9) Rhian BREWSTER (Liverpool)

10) Lazar CAREVIC (Barcelona)

11) Davide CASTELLI (Villarreal)

12) Tahith CHONG (Manchester United)

13) David COLINA (Mónaco)

14) Mickael CUISANCE (Mönchengladbach)

15) Hannes DELCROIX (Anderlecht)

16) Matthijs DE LIGT (Ajax)

17) Moussa DIABY (Leverkusen)

18) Krépin DIATTA (Club Brugge)

19) DIOGO DALOT (Manchester United)

20) DIOGO QUEIRÓS (FC Porto)

21) Gianluigi DONNARUMMA (Milan)

22) Jurgen EKKELENKAMP (Ajax)

23) FLORENTINO LUÍS (Benfica)

24) Phil FODEN (Manchester City)

25) FRAN BELTRÁN (Celta)

26) Benjamín GARRÉ (Manchester City)

27) GEDSON FERNANDES (Benfica)

28) Lutsharel GEERTRUIDA (Feyenoord)

29) Willem GEUBBELS (Mónaco)

30) Morgan GIBBS-WHITE (Wolverhampton)

31) Charlie GILMOUR (Arsenal)

32) José GONZALEZ (Manchester City)

33) Amine GOUIRI (Lyon)

34) Kamil GRABARA (Liverpool)

35) Addji GUEHI (Chelsea)

36) Mattéo GUENDOUZI (Arsenal)

37) Erling Braut HÅLAND (Salzburgo)

38) Kai HAVERTZ (Leverkusen)

39) Camilo HERNANDEZ (Watford)

40) Callum HUDSON-ODOI (Chelsea)

41) Alexander ISAK (Real Sociedad)

42) Victor JENSEN (Ajax)

43) JOÃO FÉLIX (Benfica)

44) JOTA (Benfica)

45) Dejan JOVELJIC (Estrela Vermelha)

46) Boubacar KAMARA (Marselha)

47) Moise KEAN (Juventus)

48) Justin KLUIVERT (Roma)

49) Sékou KOITA (Wolfsburgo)

50) Alban LAFONT (Fiorentina)

51) Diego LAINEZ (Bétis)

52) LEANDRO FERNANDES (Juventus)

53) Kang-in LEE (Valência)

54) Andrij LUNIN (Real Madrid)

55) Arne MAIER (Hertha Berlim)

56) Manuel MORLANES (Villarreal)

57) MAURO JÚNIOR (PSV)

58) Jordi MBOULA (Mónaco)

59) MÉSAQUE DJÚ (West Ham)

60) Mason MOUNT (Chelsea)

61) NEHUÉN PÉREZ (Atlético)

62) Reiss NELSON (Arsenal)

63) Edward NKETIAH (Arsenal)

64) Stanley NSOKI (PSG)

65) Tashan OAKLEY-BOOTHE (Tottenham)

66) Abdulkadir OMUR (Trabzonspor)

67) PAULINHO (Leverkusen)

68) Strahinja PAVLOVIC (Partizan)

69) Pietro PELLEGRI (Mónaco)

70) Luca PELLEGRINI (Roma)

71) Andrea PINAMONTI (Inter)

72) Alessandro PLIZZARI (Milan)

73) Domingos QUINA (Watford)

74) RAFAEL LEÃO (Lille)

75) RIQUI PUIG (Barcelona)

76) RODRYGO (Real Madrid)

77) Maximiliano ROMERO (PSV)

78) Jason SANCHO (Dortmund)

79) Malang SARR (Nice)

80) Gianluca SCAMACCA (Sassuolo)

81) Nicolás SCHIAPPACASSE (Parma)

82) Luis SINISTERRA (Feyenoord)

83) Oliver William SKIPP (Tottenham)

84) Boubakary SOUMARÉ (Lille)

85) Antonis STERGIAKIS (Slavia Sofia)

86) Dujon STERLING (Chelsea)

87) Mile SVILAR (Benfica)

88) Moussa SYLLA (Mónaco)

89) Sandro TONALI (Brescia)

90) Hamed TRAORÉ (Juventus)

91) UDO UTIN (Maccabi Haifa)

92) VINÍCIUS JÚNIOR (Real Madrid)

93) Dusan VLAHOVIC (Fiorentina)

94) Sebastian WALUKIEWICZ (Cagliari)

95) Timothy WEAH (PSG)

96) Joseph WILLOCK (Arsenal)

97) Benjamin WOODBURN (Liverpool)

98) Dan-Axel ZAGADOU (Borussia Dortmund)

99) Nicolò ZANIOLO (Roma)

100) JOSÉ GOMES (Benfica)