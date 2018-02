Dezenas de adeptos do Olympiacos invadem relvado

Ontem às 22:02 Facebook

Dezenas de adeptos do Olympiacos invadiram, este domingo, o relvado após a derrota da equipa frente ao rival AEK Atenas, por 2-1, em jogo do campeonato grego de futebol, obrigando à intervenção da polícia antimotim.

O dérbi ateniense acabou com a confusão instalada, quando adeptos da casa forçaram a entrada no relvado do estádio Georgios Karaiskakis, e só o lançamento de gás lacrimogéneo, por parte da polícia, os fez recuar.

Os adeptos começaram por destruir junto ao relvado painéis publicitários e atiraram fumos.

Ainda antes do jogo, verificaram-se também confrontos entre adeptos do Olympiacos, que chegaram a atirar pedras na chegada do autocarro do AEK Atenas.

No AEK Atenas, que subiu ao segundo lugar - por troca com o Olympiacos - do campeonato, atrás do PAOK, jogam os portugueses André Simões e Hélder Lopes.