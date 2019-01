Dezenas de jogadores livres para assinar por outro clube a partir de hoje

Nuno Barbosa Hoje às 14:32 Facebook

"Janeiro não é bom conselheiro". Esta é uma ideia que tem vingado no futebol português, em jeito de ditado popular, quando relacionada com a reabertura do período de transferências.

Todavia, também pode ser aplicada noutra perspetiva, na dos jogadores que, com o dobrar do ano, ficam livres para assinar por outros clubes e se deixam afetar por isso. Na divisão maior do futebol português há dezenas de futebolistas que entram hoje no último semestre dos respetivos vínculos e, no âmbito dos regulamentos da FIFA, podem assinar já por outros clubes, embora só se possam juntar a eles a partir do dia 30 de junho.

Herrera e Brahimi podem deixar a companhia de Marega Foto: Ivan Del Val/Global Imagens

Dos chamados três grandes de Portugal, o F. C. Porto é aquele que está mais atacado por esta forma de vírus FIFA, com nove jogadores nessa situação e já com Bazoer e Jorge excluídos das contas, uma vez que estão no clube por empréstimo. No entanto, sete dos nove dragões em final de contrato têm lugar cativo no plantel de Sérgio Conceição.

Nos casos mais bicudos, os de Herrera e Brahimi, há propostas de renovação em cima da mesa e, ainda que essa possibilidade de alargarem os respetivos vínculos seja mínima, os dois estão suficientemente comprometidos com os objetivos do clube, ao ponto de se manterem nas opções iniciais do treinador. Ainda no caso dos azuis e brancos, convém referir que tanto Casillas como Maxi têm mais um ano de opção, a ser acionada, em comum acordo com a SAD, até 30 de junho, o que confere tranquilidade ao clube.

Montero Foto: EPA/MARIO CRUZ

Com Montero, mas no Sporting, acontece algo idêntico, embora o avançado colombiano já tenha manifestado a intenção de deixar Alvalade no final da temporada. Os leões são, de resto e dos três grandes, os que têm menos problemas em encarar o final de contrato de alguns jogadores, uma vez que nenhum dos que estão nessa condição é imprescindível.

Eduardo Salvio Foto: Pedro Rocha / Global Imagens

Quanto ao Benfica, o problema maior é Salvio, um dos capitães de equipa e elemento decisivo na manobra ofensiva das águias. Também ele poderá sair sem dar qualquer retorno financeiro aos encarnados.

ECOS

Alguns casos até são bem-vindos - Há jogadores cujo final de contrato é uma boa notícia para o clube a que estão vinculados, seja por auferirem elevados ordenados, seja por não terem correspondido, no campo, às expectativas criadas ao serem contratados.

Portistas e avenses em destaque - De acordo com a avaliação feita pelo "Transfermarkt", plataforma cada vez mais utilizada para esses efeitos, os portistas em final de contrato têm, juntos, um valor de mercado de 58 milhões de euros. Segundo a mesma fonte, o Aves é o clube da Liga com mais jogadores nessa situação: 11.