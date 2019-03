Di Francesco: "O meu futuro? Contra o F. C. Porto é o jogo das nossas vidas"

Nuno Barbosa Hoje às 20:13 Facebook

De Itália chega a garantia de que caso a Roma não se apure para os quartos de final da Liga dos Campeões, o treinador será demitido. Paulo Sousa é, desde já, o principal candidato à sucessão, mas Eusebio di Francesco ainda não atira a toalha ao chão e tenta colocar todas as atenções no duelo desta quarta-feira, com o F. C. Porto, no Estádio do Dragão

"Amanhã joga a Roma, não o Eusebio di Francesco. Queremos fazer um grande jogo e passar a eliminatória. O duelo contra o F. C. Porto é o jogo das nossas vidas", devolveu o treinador da Roma, quando confrontado com o facto de ter o lugar em risco.

Relativamente à vantagem na eliminatória que trouxe da primeira mão, em Itália, di Francesco foi cauteloso: "É um golo de diferença, vai ser um longo jogo. Temos de ser bons defensivamente, isso é fundamental".

Para esta partida, a Roma trouxe 21 jogadores, incluindo o antigo capitão portista Iván Marcano. Manolas e Zaniolo também lá estão mas estão os dois em dúvida, devido a uma virose e um problema na anca, respetivamente. Confira agora os convocados por Eusebio di Francesco.

Guarda-redes: Olsen, Mirante e Fuzato;

Defesas: Juan Jesus, Karsdorp, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi e Manolas;

Médios: Cristante, Pellegrini, De Rossi, Zaniolo e Nzonzi;

Avançados: Perotti, Dzeko, Patrik Schick, El-Shaarawy e Kluivert.