Di Maria e PSG eliminam Marselha

Sem Neymar, operado e de baixa entre seis a oito semanas, brilhou Di Maria, autor dos dois primeiros golos com que o PSG bateu (3-0) e eliminou o Marselha da Taça de França de futebol.

Três dias depois da vitória sobre o Marselha para o campeonato, o Parque dos Príncipes festejou novo triunfo sobre o arquirrival e outra vez por 3-0, em jogo realizado nesta noite de quarta-feira. O argentino Di Maria fez os dois primeiros e o uruguaio Cavani completou a demolição do Olympique.

Com este triunfo, o PSG, vencedor das três últimas edições da Taça, apurou-se para as meias-finais, onde também vão estar duas equipas de escalões secundários, o Chambly (1-0 ao Estrasburgo) e os Herbiers (0-0 com o Lille e 4 -2, aos penáltis). O último semifinalista será encontrado esta quinta-feira, na eliminatória que oporá o Lyon ao Caen.