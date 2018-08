Diaby: "Eu e Bas Dost podemos fazer uma boa dupla"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:14 Facebook

Durante a apresentação com a nova camisola, Diaby afirmou estar "muito feliz" com a escolha pelos leões e considerou que pode fazer uma dupla com o goleador holandês apesar de serem "muito diferentes".

"O Sporting é um bom clube e quando tive a oportunidade de vir disse logo que sim. Estou muito feliz por estar aqui", começou por dizer o novo reforço do Sporting, deixando elogios ao campeonato português.

"Sei que o Sporting é um clube grande, tal como o F. C. Porto, Benfica e Braga. Estão sempre presentes nas competições europeias, o que diz muito do campeonato português. O Mathieu disse-me para vir, que seria feliz aqui. Que as pessoas são muito simpáticas e que é uma equipa muito boa. Já não tinha dúvidas disso mas, depois de falar com ele, tive ainda mais certeza", afirmou.

O avançado maliano considerou, ainda, que pode fazer uma boa dupla com Bas Dost no ataque da equipa de Alvalade.

"Somos dois jogadores completamente diferentes. Os golos são muito importantes para um atacante mas a temporada será longa e não me sinto pressionado. Podemos ser complementares e o treinador é que decide mas podemos fazer uma boa dupla", finalizou.

Sousa Cintra: "As contas não estão congeladas"

"As contas do Sporting não estão nada congeladas, de maneira nenhuma. Foi uma fumaça grande. Lamento que queiram manchar o nome do Sporting. Houve tentativas, mas não passou disso. É lamentável que tenham esses comportamentos. Quando cheguei ao Sporting, estavam de facto congeladas porque havia falta de pagamento. Houve tentativas, mas não passou disso, e assim continuará", garantiu o dirigente leonino quando questionado acerca da tentativa de Bruno de Carvalho em congelar as contas do clube.

Sousa Cintra deixou, ainda, elogios ao novo reforço do Sporting, garantindo que ele é mais rápido do que Marega e explicou o atraso da apresentação.

Estão mais dois jogadores para chegar

"Houve um contratempo que nada teve a ver com o Sporting. Entre o Sporting e o jogador estava tudo certo, mas surgiram problemas entre o Clube Brugge e o jogador devido a um acerto de contas. Lamento que os jornalistas tenham estado aquelas horas todas à espera. Eu estava metido naquela confusão e não pensava em mais nada a não ser em concretizar o negócio. Provavelmente é o jogador mais rápido que está no futebol português, tem uma capacidade muito grande, é um avançado que dá profundidade ao ataque. Pode fazer muitos golos com Bas Dost", afirmou, comparando-o com Marega.

"É internacional pela seleção da Mali, é colega do Marega, do F. C. Porto, mas este é mais rápido. Dará um grande contributo às ambições do Sporting, que tem tudo para lutar pelo primeiro lugar. É pena termos começado um pouco atrasados, é uma chatice, mas estão mais dois jogadores para chegar", assegurou.