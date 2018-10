Diaby, Mané e Gaspar são as novidades no onze do Sporting

JN Hoje às 17:28 Facebook

José Peseiro realizou várias poupanças no onze para o jogo frente ao Vorskla Poltava. Diaby joga na frente no lugar de Montero, enquanto Carlos Mané irá regressar no lugar que tem sido ocupado por Raphinha. No lado direito da defesa Bruno Gaspar rende Ristovski, e no corredor esquerdo regressa Jefferson.

Onze do Sporting: Salin; Bruno Gaspar, Coates, André Pinto e Jefferson; Petrovic, Bruno Fernandes e Acuña; Nani, Carlos Mané e Diaby



Onze do Vorskla Poltava: Shust, Perduta, Dallku, Chesnakov e Artur; Kulach, Skiliar, Sharpar e Rebenok; Kravchenko e Kolomets



Suplentes do Sporting: Renan, Ristovski, Gudelj, Miguel Luís, Raphinha, Jovane Cabral e Montero



Suplentes do Vorskla Poltava: Tkachenk, Habelok, Serhiichuk, Mores da Cruz, Odariuk, Martynenko e Sakiv