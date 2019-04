Diaby titular no Sporting frente ao Rio Ave

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting recebe, este domingo, o Rio Ave em jogo a contar para a 28.ª jornada da Liga.

Para este encontro, Keizer não poderá contar com os lesionados Battaglia, Bas Dost e Raphinha. Do lado dos vila-condenses são duas as baixas: Nélson Monte, lesionado, e Gelson Dala, cedido pelos leões.

Onze do Sporting: Renan; Ristovski, Coates, Mathieu e Borja; Wendel e Gudelj; Diaby, Bruno Fernandes e Acuña; Luiz Phellype.

Onze do Rio Ave: Léo Jardim; Nadjack, Messias, Ruben Semedo e Fábio Coentrão; Tarantini e Filipe Augusto; Gabrielzinho, Diego Lopes e Galeno; Bruno Moreira.

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de Luís Godinho (Évora). No VAR estará Vasco Santos (Porto).