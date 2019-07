Dick Jaspers vence Taça do Mundo de Bilhar no Dragão

Hoje às 18:32 Facebook

O holandês Dick Jaspers, do F. C. Porto, venceu este domingo a quarta etapa da Taça do Mundo de bilhar às três tabelas, que decorreu no Dragão Arena, ao bater o sul-coreano Haeng Kim por 40-36.

Jaspers, líder do ranking mundial da modalidade, comandou o jogo desde o início, chegando ao intervalo a vencer por nove carambolas, oito delas consecutivas, embora o sul-coreano tenha 'virado' no segundo tempo, antes de uma reviravolta do bilharista dos dragões.

Foi o 25.º triunfo do holandês na Taça do Mundo, cuja quinta etapa vai decorrer em outubro, na cidade holandesa de Veghel.

"Sinto-me muito feliz por ter vencido no Porto, uma vez que sou jogador do F. C. Porto. Dá um valor especial a esta vitória. Esta é a terceira etapa da Taça do Mundo que ganho aqui, é sempre fantástico. A competição está cada vez mais forte, em alguns jogos podia ter sido eliminado, mas acreditei sempre em mim e isso manteve-me vivo na competição", disse o holandês.