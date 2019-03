Diego Armando Maradona como nunca o viu

Nuno Barbosa Hoje às 21:44 Facebook

Figura marcante na história do futebol, Maradona é agora treinador do Dorados, clube do segundo escalão do futebol mexicano. Todavia, as funções do astro argentino vão muito para lá da direção técnica

"Temos um motorista de luxo", podem dizer os compatriotas de Herrera e Corona que alinham no Dorados, clube agora treinado por Diego Armando Maradona.

O argentino agarrou o volante do autocarro do clube e conduziu a equipa do hotel para o estádio onde jogam na madrugada portuguesa desta segunda-feira. Ao reconheceram o argentino, muitos adeptos logo aproveitaram para fotografar esta situação inusitada.

Sempre polémico, Maradona aproveitou para dar folga a essa faceta que o caracteriza e proporcionou um momento único a um jovem fã, que não conseguiu conter as emoções e chorou ao avistar o ídolo argentino.

Maradona abraçou o jovem e, além da fotografia da praxe, ainda lhe ofereceu uma camisola da seleção argentina devidamente autografada. O momento também ficou registado em vídeo.